© Foto: pixabayAcht Prozent Dividendenrendite und jeden Monat Geld aufs Konto: Die Aktie von True North Commercial REIT klingt zunächst wie der Traum vieler Einkommensinvestoren. Auf den ersten Blick ein wahres Schnäppchen: Die kanadische Immobilienaktie True North Commercial. Was auf den zweiten Blick aber ins Auge fällt: der massive Kursverlust der Aktie. Von ihrem Allzeithoch sind die Anteilsscheine mittlerweile um rund 80 Prozent entfernt. Ein Warnzeichen? Tatsächlich sind die Papiere unglaublich abgestürzt, weil das Hauptgeschäft des Unternehmens schlagartig weggebrochen ist: Gewerbeimmobilien. Zur Zeit von Corona weniger gefragt, spiegelte die gesunkene Nachfrage sich schlagartig auch im Aktienkurs …
Enthaltene Werte: CA89784Y4076Den vollständigen Artikel lesen
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