© Foto: wO-ChatGPTTrue North zahlt monatlich und bietet traumhafte 8 Prozent Rendite. Doch der Kanada-REIT hat eine gebrochene Dividendenhistorie. Lohnt sich die Aktie für Dividenden-Jäger?Hohe Dividendenrenditen sind verführerisch - besonders als monatlicher Cashflow. Genau damit lockt der True North Commercial REIT. Das Unternehmen kauft, vermietet und verwaltet gewerbliche Immobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren oder Lagerhallen und finanziert seine beachtlichen Ausschüttungen aus den laufenden Mieteinnahmen. Ein großer Teil der Einnahmen kommt von staatlichen oder bonitätsstarken Mietern, die oft längere Verträge abschließen und für stabile Cashflows sorgen. Nach dem Dividendenwachstumswert TJX in …
Enthaltene Werte: US0865161014,US7561091049,US8725401090,EU0009652XXX,CA89784Y4076Den vollständigen Artikel lesen
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