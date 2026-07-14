"Wir haben versagt. " IBM-Chef Arvind Krishna hat die schwächer als erwarteten vorläufigen Quartalszahlen des IT-Riesen ungewöhnlich klar kommentiert. Die Aktie crashte am Dienstag. Sie verlor ein Viertel an Wert und zog den gesamten Sektor samt SAP und Microsoft nach unten. Mit einem Umsatz von 17,2 Milliarden Dollar im zweiten Quartal - ein Plus von einem Prozent - verfehlte Big Blue die Analystenschätzung von 17,9 Milliarden deutlich. Auch der bereinigte Gewinn blieb mit 2,93 Dollar unter den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag