Bei Delivery Hero bahnt sich möglicherweise eine der größten Übernahmen im europäischen Technologiesektor an. Der US-Fahrdienstvermittler Uber Technologies soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine vollständige Übernahme des deutschen Essenslieferdienstes befinden. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.• Uber könnte laut Medienberichten Delivery Hero übernehmen. • Eine Übernahme dürfte die Kartellbehörden auf den Plan rufen. • Uber ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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