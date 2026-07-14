New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag von ihren Vortagesverlusten etwas erholt. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren. Der IT-Sektor litt unter enttäuschenden Quartalszahlen von IBM. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.603 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.528 Zähler nach oben. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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