Die Rheinmetall-Aktie zeigt weiter keinerlei Anzeichen für eine Trendwende. Nach einer kurzen Erholungsphase geht es für das Papier seit Mitte letzter Woche wieder sehr dynamisch in Abwärtsrichtung. Dabei konnten Anleger auch einen erneuten Rutsch unter die 1.000-€-Marke nicht verhindern. Was belastet den Kurs und wie sind die weiteren Aussichten? Warum die Aktie trotz voller Auftragsbücher fällt Operativ gibt Rheinmetall derzeit kaum Anlass zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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