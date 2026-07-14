Washington - US-Präsident Donald Trump ist nur einen Tag, nachdem er eine Abgabe auf den Warenverkehr durch die Straße von Hormus angekündigt hatte, wieder zurückgerudert.
Auf der Grundlage "äußerst fruchtbarer Gespräche mit führenden Vertretern des Nahen Ostens" habe er beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch "Handels- und Investitionsabkommen" zu ersetzen, die verschiedene Golfstaaten mit den USA abschließen würden, teilte Trump am Dienstag mit.
Diese Investitionen würden "massiv" sein, aber gleichzeitig "außerordentlich gut für sie und ihre Zukunft", fügte der US-Präsident hinzu. Zudem bekräftigte Trump seine Absicht, den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge zu kontrollieren. "Wir werden daher eine vollständige Blockade verhängen, jedoch nur für Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder von dort kommen, oder die irgendetwas befördern, das mit iranischer Fracht zu tun hat." Weiter sprach der US-Präsident erneut von einer "vollständigen Zerstörung" des Irans.
Auf der Grundlage "äußerst fruchtbarer Gespräche mit führenden Vertretern des Nahen Ostens" habe er beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch "Handels- und Investitionsabkommen" zu ersetzen, die verschiedene Golfstaaten mit den USA abschließen würden, teilte Trump am Dienstag mit.
Diese Investitionen würden "massiv" sein, aber gleichzeitig "außerordentlich gut für sie und ihre Zukunft", fügte der US-Präsident hinzu. Zudem bekräftigte Trump seine Absicht, den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge zu kontrollieren. "Wir werden daher eine vollständige Blockade verhängen, jedoch nur für Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder von dort kommen, oder die irgendetwas befördern, das mit iranischer Fracht zu tun hat." Weiter sprach der US-Präsident erneut von einer "vollständigen Zerstörung" des Irans.
© 2026 dts Nachrichtenagentur