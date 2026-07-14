Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.147 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Brenntag und RWE. Rot markiert waren dagegen unter anderem die Aktien von Siemens Healthineers, SAP und Scout24.



Dabei dümpelte der Dax bis zum Nachmittag im roten Bereich vor sich hin. Erst die Inflationsdaten aus den USA sorgten für Optimismus auf dem Frankfurter Börsenparkett und ließen den Kurs ins Plus klettern. Die Teuerung gab im Juni überraschend deutlich von 4,2 Prozent auf 3,5 Prozent nach.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1440 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8741 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.079 US-Dollar gezahlt (+1,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,63 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 83,68 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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