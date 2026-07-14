EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Luxembourg, 14.7.2026
Überblick
1. Emittent: SBO AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 14.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares are not owned by Orbis Investment Management Limited. Orbis Investment Management Limited has the right to exercise the voting rights attached to those shares on behalf of certain Orbis investment funds, none of which individually directly or indirectly have reached or exceeded the threshold of 4%.
Luxembourg am 14.7.2026
14.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2365828 14.07.2026 CET/CEST