SBO wird die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 20. August veröffentlichen. Durch die Kombination von unternehmensspezifischen Indikatoren mit einer top-down Analyse der jüngsten Kommentare von Branchentiteln erwarten wir ein weiteres Quartal auf Tal-Niveau, mit weitgehend stabilen Umsätzen im Vergleich zum Vorquartal und einer EBITDA-Marge, die sich weiterhin im Bereich von 11-12% bewegt. Der Auftragseingang sollte gesund bleiben und das Book-to-Bill über 1x liegen, jedoch behindern Kundenverzögerungen, Störungen im Nahen Osten und eine schwache Auslastung im Bereich Precision Technology weiterhin die Umwandlung des Auftragsbestands. Daher senken wir unsere Schätzungen für 2026 und prognostizieren Umsätze von 451 Mio. EUR und ein EBITDA von 69 Mio. EUR. Wir behalten jedoch ein starkes Erholungsprofil für 2027 bei, bestätigen unsere Kaufempfehlung und senken unser Kursziel von 40,00 EUR auf 38,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
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