Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nachgegeben, insbesondere wegen der schwachen Pharmaschwergewichte. Die erneute Eskalation im Nahen Osten und der kräftige Anstieg der Ölpreise belasteten die Risikobereitschaft der Investoren, insbesondere im frühen Geschäft. Im Tagesverlauf erholte sich der SMI nach und nach, ehe am Nachmittag auch noch etwas Unterstützung von den US-Inflationsdaten hinzukam. Die dortige Inflation ist im Juni stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab