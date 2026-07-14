Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag mehrheitlich mit leichten Gewinnen aus dem Markt gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 6.280,19 Punkten. Ausserhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,30 Prozent auf 10.529,39 Zähler. Dagegen sank der schweizerische SMI um 0,17 Prozent auf 14.241,77 Punkte. Im Anlegerfokus stand die angespannte Lage in der Golfregion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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