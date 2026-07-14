Die Angst vor der Disruption durch Künstliche Intelligenz hat die Märkte nach wie vor im Griff, wie der tiefe Absturz von IBM derzeit zeigt. Auf der anderen Seite, bei den Profiteuren, steht natürlich der Halbleiterproduzent Nvidia. Darum geht es heute mit den Papieren satt nach oben.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die Auslieferung der neuen Vera-Rubin-Hardware könnte sich wegen gelöster Wärmeprobleme leicht verzögern.• KeyBanc erwartet weiterhin hohe Stückzahlen und hebt das Kursziel für Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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