New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.508 Punkten berechnet, einige Zähler höher im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.545 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.585 Punkten 1,1 Prozent im Plus.



Die Papiere von Goldman Sachs konnten von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen profitieren und legten um knapp neun Prozent zu. Nach überraschend schwachen Quartalszahlen gaben die Aktien von IBM um über 25 Prozent nach.



Für Erleichterung sorgten an der Wall Street die jüngsten Inflationsdaten. Die Teuerung sank im Juni überraschend deutlich von 4,2 Prozent auf 3,5 Prozent. Allerdings drohen durch den wieder eskalierenden Iran-Krieg neue Inflationsanstiege in der Zukunft. Dafür kassierte US-Präsident Donald Trump seinen Vorstoß für eine Abgabe auf den Warenverkehr durch die Straße von Hormus nach nur einem Tag wieder.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1422 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8755 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.056 US-Dollar gezahlt (+1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,17 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 85,18 US-Dollar, das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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