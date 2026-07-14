Die US-Märkte standen am Dienstag im Bann eines historischen Tagesverlustes bei IBM. Nicht nur bei Aktien aus der Bankenbranche ging es aufgrund positiver Quartalszahlen hingegen teils steil nach oben. News gab es auch bei Delivery Hero.Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM fast auf Vortagesniveau geschlossen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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