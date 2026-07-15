Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) warnt vor den Folgen einer erneuten Eskalation an der Straße von Hormus für den weltweiten Handel. Die erneute Eskalation an der Meerenge sei eine besorgniserregende Entwicklung, sagte Reiche den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie dürfte zu neuer Unsicherheit auf den Weltmärkten und steigenden Preisen führen.
Umso wichtiger sei es, dass alle Beteiligten rasch zu einer Einigung gelangten. "Unser gemeinsames Ziel muss ein freier und sicherer Warenverkehr durch die Meerenge sein", so die Wirtschaftsministerin weiter.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, das US-Militär werde "die Schiffe des Iran oder dessen Kunden daran hindern, ein- oder auszulaufen". Für alle anderen Frachtschiffe würden die USA ab sofort eine Abgabe von "20 Prozent auf alle transportierten Güter" erheben. Die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssigerdgas, ist seit Beginn des Krieges kaum passierbar.
Umso wichtiger sei es, dass alle Beteiligten rasch zu einer Einigung gelangten. "Unser gemeinsames Ziel muss ein freier und sicherer Warenverkehr durch die Meerenge sein", so die Wirtschaftsministerin weiter.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, das US-Militär werde "die Schiffe des Iran oder dessen Kunden daran hindern, ein- oder auszulaufen". Für alle anderen Frachtschiffe würden die USA ab sofort eine Abgabe von "20 Prozent auf alle transportierten Güter" erheben. Die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssigerdgas, ist seit Beginn des Krieges kaum passierbar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur