Neue Integration verbindet Plattformen und macht Location Intelligence in Echtzeit in bestehenden Systemen verfügbar

Esri bringt ArcGIS for ServiceNow auf den Markt. Die Integration verknüpft ServiceNow den KI-Kontrollturm für die Transformation von Unternehmen mit ArcGIS und bindet Location Intelligence in die alltäglichen Unternehmens-Workflows ein.

Die Lösung unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, Behörden, Gesundheitswesen, Versorgungswirtschaft, Energie, Telekommunikation und weiteren Branchen.

Anwender können Vorfälle, Anlagen, Arbeitsaufträge, Einrichtungen und andere Geschäftsdaten in ServiceNow oder ArcGIS in Echtzeit auf Karten visualisieren und so die Entscheidungsfindung und betriebliche Effizienz verbessern.

Die Integration vermeidet Datenduplikate, indem sie einen nahtlosen Datenaustausch zwischen den Systemen ermöglicht und Geschäftsdaten mit ihrem geografischen Kontext verknüpft.

ArcGIS for ServiceNow wird kurz nach der Esri User Conference als Beta-Version verfügbar sein.

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Technologie (Geographic Information System), hat ArcGIS for ServiceNow vorgestellt und verbindet erstmals die beiden Plattformen. Die neue bidirektionale Integration ermöglicht Anwendern, Location Intelligence direkt in ihre täglichen Geschäftsabläufe einzubinden.

Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Landes- und Kommunalverwaltung, Versorgungswirtschaft, Energie, Handel, Gesundheitswesen, Telekommunikation und weiteren Branchen, die ServiceNow einsetzen, können Betriebsdaten etwa zu Vorfällen, Genehmigungen, Anlagen oder Arbeitsaufträgen in ArcGIS-Karten und -Anwendungen anzeigen und analysieren sowie auf ArcGIS-basierten Karten innerhalb von ServiceNow darstellen. Anwender können Daten plattformübergreifend ohne Duplizierung austauschen, erkennen, wo Ereignisse stattfinden, und Maßnahmen ergreifen, ohne ihre bestehenden Systeme zu verlassen.

Die Integration umfasst zwei Komponenten: Connector for ServiceNow überträgt ServiceNow-Geschäftsdaten in ArcGIS, während ArcGIS Maps for ServiceNow die Nutzung von ArcGIS-Funktionen auf der ServiceNow AI Platform ermöglicht. Mit dem Connector für ServiceNow können ArcGIS-Anwender die ServiceNow-Daten in das ArcGIS-Ökosystem übernehmen, um Muster zu erkennen, auf standortbezogene Erkenntnisse zu reagieren und komplexe räumliche Analysen vorzunehmen. Connector for ServiceNow bietet einen direkten Echtzeitzugriff auf ServiceNow-Geschäftsdaten in ArcGIS. Mit ArcGIS Maps for ServiceNow visualisieren Anwender ihre Geschäftsdaten innerhalb der ServiceNow AI Platform auf den maßgeblichen GIS-Webkarten und in den Webszenen ihrer Organisation. So stehen standortbezogene Erkenntnisse dort bereit, wo ServiceNow-Anwender täglich arbeiten.

Die Integration hilft Unternehmen, Datensilos und doppelte Daten zu überwinden. Durch die Verbindung des Geschäftsprozessmanagements von ServiceNow mit den erweiterten GIS-Funktionen von Esri können Unternehmen fundierter und schneller entscheiden.

"Als führende Unternehmensplattformen werden ServiceNow und ArcGIS in Hunderttausenden von Organisationen parallel eingesetzt. Diese Integration erfüllt einen wichtigen Bedarf", erklärt Brian Cross, Leiter des Bereichs Professional Services bei Esri. "Für agile Abläufe kommt es darauf an, plattformübergreifend nahtlos arbeiten zu können. ArcGIS for ServiceNow verbindet Geschäftssysteme mit den standortbezogenen Erkenntnissen, die nur GIS liefern kann."

Die Beta-Version von ArcGIS for ServiceNow wird voraussichtlich kurz nach der Esri User Conference verfügbar sein. Während der Veranstaltung sind Produktdemonstrationen geplant. Weitere Informationen zu ArcGIS for ServiceNow finden Sie unter esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

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