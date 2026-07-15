Bei Gold geht es in den vergangenen Monaten hoch her. Unternehmen aus der Branche profitieren einerseits von der unsicheren Gemengelage, leiden aber auch unter operativen Herausforderungen. Nach einem Allzeithoch von über 5.600 USD je Unze zu Beginn des Jahres korrigierte das Edelmetall spürbar und notiert aktuell bei rund 4.000-4.150 USD, nachdem Nahost-bedingte Ölpreissprünge und Zinssorgen den Kurs zeitweise unter 4.000 USD gedrückt hatten. Zentralbanken greifen weltweit beherzt zu und stützen Gold mit prognostizierten Nettokäufen von bis zu 850 t für das Gesamtjahr. Doch während die Gewinnmargen der Produzenten im ersten Quartal mit durchschnittlich 35 % überzeugen, schrumpfen die nachgewiesenen Reserven der Branche immer weiter. Weil neue Entdeckungen auf der grünen Wiese Seltenheitswert haben, rücken bekannte Bergbaudistrikte in politisch stabilen Regionen wie dem US-Bundesstaat Nevada oder Kanada ins Zentrum. Wir beleuchten den Trend und gehen auf spannende Unternehmen ein.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA68634K1066,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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