Der Goldpreis bewegt sich mit rund 4.100 USD je Unze nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau. Wenn hohe und tendenziell steigende Goldpreise auf aussichtsreiche Projekte treffen, kann es an der Börse schnell spannend werden. In solch einer Phase befindet sich Lahontan Gold. Die Kanadier arbeiten an der Weiterentwicklung der historischen Goldmine Santa Fe im US-Bundesstaat Nevada. Der Produktionsstart ist für Ende 2027 in Aussicht gestellt. Auf dem Weg dahin hat die Gesellschaft bereits etliche Meilensteine in Aussicht gestellt, von denen bereits zwei in wenigen Wochen zu erwarten sind. Schon heute liegt der Projektwert, der in Kürze deutlich zulegen könnte, über der aktuellen Marktkapitalisierung. Das bedeutet Chancen für Anleger.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de