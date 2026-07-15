© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comSanDisk ist nach der Monster-Rallye hart gefallen. Doch Evercore setzt noch höher an - während Kritiker warnen, dass der alte Speicherzyklus zurückschlagen kann. SanDisk bleibt eine der wildesten Wetten im Chipsektor. Die Aktie brach am Montag im Zuge des breiten Ausverkaufs bei Halbleiterwerten um 12,6 Prozent ein und liegt seit ihrem Rekordhoch vom 25. Juni inzwischen mehr als 28 Prozent tiefer. Innerhalb von zwei Wochen summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent. Am Dienstag zeigte sich vorbörslich jedoch zunächst eine Gegenbewegung von fast 5 Prozent. Trotz des heftigen Rückschlags ist die Fallhöhe enorm: Seit Jahresbeginn liegt SanDisk weiterhin mehr als 600 Prozent im Plus, auf Sicht …
Enthaltene Werte: US4642875XXX,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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