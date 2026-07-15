Nach der jüngsten Verschnaufpause melden sich die Speicherwerte eindrucksvoll zurück. Gestern konnten Micron, SanDisk und SK Hynix wieder zulegen. Genau das zeigt: Der Markt beginnt erneut zu erkennen, dass Künstliche Intelligenz nicht nur Rechenleistung braucht, sondern vor allem extrem schnellen Speicher.• Micron, SanDisk und SK Hynix profitieren vom KI-Hunger nach Speicher.• Die jüngste Korrektur wirkt eher wie eine gesunde Pause als wie ein Trendbruch.• Mit Agentic AI und Robotik beginnt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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