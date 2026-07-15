St. Gallen - Die Gründung eines Startups ist ein spannender und zugleich herausfordernder Prozess. Neben der Entwicklung einer innovativen Geschäftsidee spielen rechtliche und steuerrechtliche Überlegungen eine entscheidende Rolle. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte, die Gründer kennen sollten. Wahl der RechtsformEin zentraler Schritt bei der Gründung ist die Auswahl der passenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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