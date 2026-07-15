Washington/Teheran - Die USA haben in der Nacht zum Mittwoch weitere Ziele im Iran angegriffen.
Man habe dabei Dutzende militärische Ziele in der Nähe der Straße von Hormus und in iranischen Küstengebieten getroffen, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Erklärtes Ziel ist, die Fähigkeit des Iran, die Handelsschifffahrt und zivile Besatzungen zu bedrohen, weiter zu schwächen. Der Iran griff seinerseits US-Ziele in der Region an.
Die US-Streitkräfte nahmen ihre Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder von dort auslaufen, wieder auf. Von iranischer Seite wurde im Gegenzug mit einer Blockade von Energieexporten aus der Region gedroht.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Pläne, eine Abgabe auf den Warenverkehr durch die Straße von Hormus zu erheben, wieder zurückgenommen. Auf der Grundlage "äußerst fruchtbarer Gespräche mit führenden Vertretern des Nahen Ostens" habe er beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch "Handels- und Investitionsabkommen" zu ersetzen, die verschiedene Golfstaaten mit den USA abschließen würden, teilte Trump am Dienstag mit.
Man habe dabei Dutzende militärische Ziele in der Nähe der Straße von Hormus und in iranischen Küstengebieten getroffen, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Erklärtes Ziel ist, die Fähigkeit des Iran, die Handelsschifffahrt und zivile Besatzungen zu bedrohen, weiter zu schwächen. Der Iran griff seinerseits US-Ziele in der Region an.
Die US-Streitkräfte nahmen ihre Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder von dort auslaufen, wieder auf. Von iranischer Seite wurde im Gegenzug mit einer Blockade von Energieexporten aus der Region gedroht.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Pläne, eine Abgabe auf den Warenverkehr durch die Straße von Hormus zu erheben, wieder zurückgenommen. Auf der Grundlage "äußerst fruchtbarer Gespräche mit führenden Vertretern des Nahen Ostens" habe er beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch "Handels- und Investitionsabkommen" zu ersetzen, die verschiedene Golfstaaten mit den USA abschließen würden, teilte Trump am Dienstag mit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur