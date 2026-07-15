Paukenschlag bei PayPal. Stripe und der Finanzinvestor Advent wollen den Bezahldienstleister offenbar übernehmen. Sie sollen auch bereits ein konkretes Gebot abgegeben haben - inklusive eines satten Aufschlags auf den gestrigen Schlusskurs. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu dem Angebot wissen müssen.Kurz und knapp:• Stripe und Advent bieten laut Reuters 60,50 US-Dollar je PayPal-Aktie - das entspricht einem Aufschlag von rund 28 Prozent und einer Bewertung von mehr als 53 Milliarden US-Dollar.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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