© Foto: Peter Morgan/AP/dpaDAX über 25.000, Warsh vor dem US-Kongress, ein Übernahmeangebot für PayPal und SK-Hynix ohne Bremsen: Die Märkte am Morgen.Der DAX hat sich stabilisiert. Schwächere Inflationsdaten aus den USA haben keine neue Panik ausgelöst und dem deutschen Leitindex geholfen, sich über der Marke von 25.000 Punkten zu behaupten. Auf Tradegate notiert der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen rund 0,3 Prozent im Plus bei 25.120 Punkten. Der Goldpreis liegt nahezu unverändert bei 4.027 US-Dollar, Brent-Öl hält am Mittwochmorgen die Marke von 85 US-Dollar, ein Plus von rund 0,8 Prozent. Trotz neuer Angriffe zwischen den USA und Iran hatten die globalen Aktienmärkte am Dienstag deutlich zugelegt. Der S&P 500 …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,GB00BJDQQXXX,US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
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