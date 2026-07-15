Eine neue Schnittstelle zum Datenanbieter Rexplorer soll die Planung von PV-Anlagen in Deutschland beschleunigen. PV*Sol premium importiert nun automatisch alle Gebäude im Umkreis von 100 Metern mit exakter geografischer Position als 3D-Modelle. Valentin Software hat seine Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium erweitert. Eine neue Schnittstelle zum Datenanbieter Rexplorer ermöglicht den Import von 3D-Modellen eines Großteils der Gebäude in Deutschland per Mausklick. Das Unternehmen Rexplorer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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