Bei der kommunalen Wärmeplanung gibt es Licht und Schatten. Einerseits haben viele größere Kommunen sie rechtzeitig zu Stichtag abgeschlossen und auch kleinere sind auf gutem Weg. Andererseits ist bei vielen Städten und Gemeinden überhaupt nicht klar, wo sie stehen. Auf der Konferenz des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) am 18. Juni in Halle war die Stimmung gut. Robert Brückmann, Leiter des KWW, startete mit guten Neuigkeiten, wie er selbst sagte. Sie beziehen sich auf die "große Frist" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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