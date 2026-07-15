ASML bleibt auf der Überholspur: Der niederländische Chipausrüster rechnet dank des KI-Booms mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr und hebt seine Prognose nach einem starken zweiten Quartal zum zweiten Mal an. Die Aussagen von Konzernchef Christophe Fouquet machen Lust auf mehr. Die Aktie dürfte ihre Rekordfahrt fortsetzen.Im zweiten Quartal steigerte ASML den Umsatz überraschend stark auf gut 9,3 Milliarden Euro, nach knapp 8,8 Milliarden Euro im ersten Quartal. Die Bruttomarge stieg von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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