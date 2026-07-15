OSLO (dpa-AFX) - Mowi ASA (MOWI.OL), a Norwegian seafood company, on Wednesday reported operational EBIT of approximately EUR 231 million for the second quarter of 2026, up 23% from EUR 189 million a year earlier, mainly driven by higher harvest volumes.
The salmon farmer harvested 150,000 tonnes during the quarter, a record level for a second quarter and up 13% from 133,000 tonnes a year earlier. The result also exceeded Mowi's previously guided harvest volume of 140,000 tonnes.
In Oslo, Mowi shares closed up 0.6% at NOK 188.40 on Tuesday.
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