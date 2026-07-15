FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und auch das Gesamtjahr seien sehr stark, schrieb Analyst Baptiste Salaville am Mittwoch nach den Zahlen und der Prognoseerhöhung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Es stehe ein enormer Kapazitätsausbau bevor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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