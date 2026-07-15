Im schwachen Marktumfeld sticht die Aktie von Redcare Pharmacy positiv heraus. Der deutsche Nebenwert setzt sich am Donnerstag mit einem Plus von knapp vier Prozent an die Spitze im SDAX. Die grünen Vorzeichen sind auf ordentliche Zahlen des Wettbewerbers DocMorris zurückzuführen, die den Markt überzeugen können.DocMorris steigerte den Außenumsatz im zweiten Quartal um 12,4 Prozent auf 309,7 Millionen Franken (etwa 335 Millionen Euro). Analysten hatten weniger auf dem Zettel. Als Treiber erwiesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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