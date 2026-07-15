Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handel und hält sich weiter knapp über der Marke von 25.000 Punkten. Nach vier Schlusskursen in Folge über dieser Schwelle bleibt die Marke zwar ein Etappensieg für die Bullen, die weitere Richtung aber offen. Vor dem Start der Quartalsberichtssaison halten sich viele Anleger mit neuen Engagements zurück. Auf Unternehmensseite geht es heute um BASF, Friedrich Vorwerk, Hochtief, Infineon, Redcare und SAP.Den vollständigen Artikel lesen ...
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