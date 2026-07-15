Die SAP-Aktie war Dienstag einmal mehr der schwächste Wert im deutschen Leitindex. Eine überraschende Gwinnwarnung von IBM schüren Zweifel, ob Unternehmen ihre Software-Ausgaben kürzen und die Walldorfer auch davon betroffen sein könnten. Die zarte Erholung der SAP-Aktie ist vorerst beendet. Das Papier verlor am Dienstag mehr als fünf Prozent. Auslöser waren enttäuschende vorläufige Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen von Konzernchef Arvind Krishna. Für SAP-Anleger ist jedoch vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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