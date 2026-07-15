Der DAX hat am Dienstag Inflationsdaten aus den USA ins Plus drehen können. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Zugewinn von 0,1 Prozent bei 25.147,03 Zählern. In den Mittwochshandel dürfte der DAX aber wieder etwas schwächer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 25.096 Punkten.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit massiven Angriffen auf die zivile Infrastruktur gedroht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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