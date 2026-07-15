Armonk - Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal ein verändertes Ausgabeverhalten von Kunden zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz legte zwar leicht zu, verfehlte aber deutlich die Erwartungen von Analysten. Die IBM-Aktie rutschte am Dienstag US-Handel um über ein Viertel ab. Das war der grösste Tagesverlust seit 1987. Die Kunden hätten in den letzten Juni-Wochen ihre Ausgaben von IBM-Produkten auf Server, Speicher und Speicherchip-Käufe verlagert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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