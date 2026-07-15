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FRIEDRICH VORWERK erhält als Teil einer Arbeitsgemeinschaft Großauftrag für den Neubau der Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 von Emden nach Leer



15.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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FRIEDRICH VORWERK erhält als Teil einer Arbeitsgemeinschaft Großauftrag für den Neubau der Wasserstoffleitung H 2 Coastlink 1 von Emden nach Leer Tostedt, 15. Juli 2026 - Die Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur, erhält als Teil einer Arbeitsgemeinschaft von der EWE NETZ GmbH - als Generalübernehmer im Auftrag des Vorhabensträgers und Fernleitungsnetzbetreibers GTG Nord GmbH - den Großauftrag für den Neubau der Wasserstoffleitung "H 2 Coastlink 1" zwischen Emden und Leer. Kernstück der neuen Trasse ist eine rund 24 km lange Wasserstoffhochdruckleitung der Dimension DN 400; hinzu kommen die Anbindungsleitung vom künftigen Elektrolyseur bis zur Wasserstoff-Einspeiseanlage in Emden sowie die Anschlussleitungen an das überregionale Wasserstoffnetz in Leer. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich und die vorbereitenden Arbeiten sollen bereits im Sommer 2026 aufgenommen werden. Die betriebsfertige Übergabe der Leitung an den Betrieb der GTG Nord GmbH ist für den Herbst 2027 vorgesehen. Die von der GTG Nord GmbH - dem Fernleitungsnetzbetreiber im EWE-Konzern - geplante Leitung verbindet die in Emden-Borssum entstehende 320-MW-Erzeugungsanlage der EWE Hydrogen GmbH mit der im Nordwesten entstehenden Wasserstoffinfrastruktur in Leer-Nord. Dort wird sie an den Wasserstoff-Backbone "HyPerLink" der Gasunie Deutschland sowie an die Gastransportleitung der GTG Nord GmbH angebunden. Die Wasserstoffleitung H 2 Coastlink 1 wird als eines von mehreren Teilprojekten aktiv durch das IPCEI-Wasserstoffprogramm der Bundesregierung und das Land Niedersachsen unterstützt. Sie ist zugleich Teil des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes, das zentrale Wasserstoff-Standorte - von großen Industriezentren über Speicher und Kraftwerke bis zu den Importkorridoren - miteinander verbindet. Entlang der Trasse sind rund 90 Kreuzungen zu realisieren; ökologisch sensible Bereiche, Gewässer und Verkehrswege werden unter Anderem mittels grabenloser Unterquerungen im Horizontalspülbohrverfahren (HDD) gequert. Angesichts der Notwendigkeit, zahlreiche neue Wasserstoff- und Kraftwerksstandorte an das bestehende Netz anzubinden, sowie der geplanten Realisierung des insgesamt rund 9.000 km langen Wasserstoff-Kernnetzes befinden sich derzeit eine Vielzahl unterschiedlicher Neu- und Umbaumaßnahmen der Netzbetreiber in der Planung und drängen zeitnah in die Umsetzung. Aufgrund ihres breiten Leistungs- und Technologieportfolios sowie ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich des Pipeline- und Rohrleitungsbaus erwartet FRIEDRICH VORWERK als End-to-End-Dienstleister auch künftig eine weiter zunehmende Nachfrage in diesem Bereich. Kontaktdaten FRIEDRICH VORWERK Group SE

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