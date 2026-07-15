Berlin - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat eine Neuregelung der Lkw-Fahrverbote an Feiertagen angekündigt. Diese sollen nur noch an bundesweit einheitlichen Feiertagen gelten, sagte Wildberger der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch.
"Heute haben wir schon mal Feiertage, Allerheiligen etc., das ist nicht in allen Bundesländern so, dann haben wir so einen Flickenteppich", erklärte er. Lkw müssten dann an der Landesgrenze Halt machen. Das seien im Jahr ungefähr 100.000 Lkw-Fahrten. Das sei nicht vermittelbar und koste eine Menge Geld, kritisierte der CDU-Politiker. "Und das lösen wir jetzt auf und ich finde, das ist eine sinnvolle Sache."
Für private Autofahrer bedeute die Reform zwar auch mehr Verkehr auf den Autobahnen. "Aber wir wollen ja auch sicherstellen, dass die Produkte im Supermarkt sind", so Wildberger. Es gehe darum, dass der Güterverkehr reibungslos laufe.
"Heute haben wir schon mal Feiertage, Allerheiligen etc., das ist nicht in allen Bundesländern so, dann haben wir so einen Flickenteppich", erklärte er. Lkw müssten dann an der Landesgrenze Halt machen. Das seien im Jahr ungefähr 100.000 Lkw-Fahrten. Das sei nicht vermittelbar und koste eine Menge Geld, kritisierte der CDU-Politiker. "Und das lösen wir jetzt auf und ich finde, das ist eine sinnvolle Sache."
Für private Autofahrer bedeute die Reform zwar auch mehr Verkehr auf den Autobahnen. "Aber wir wollen ja auch sicherstellen, dass die Produkte im Supermarkt sind", so Wildberger. Es gehe darum, dass der Güterverkehr reibungslos laufe.
© 2026 dts Nachrichtenagentur