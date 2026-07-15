

EQS-Media / 15.07.2026 / 10:10 CET/CEST

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland





BERLIN, 15. Juli 2026-Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland. Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte: AB 2799 € P.P.-MALEDIVEN: LUXUSRESORT MIT FLUG, -1600 €

7 Nächte, wahlweise in einer Villa am Strand oder über dem Wasser. Mit All Inclusive in 5 verschiedenen Restaurants, Stand-up-Paddling, Yoga und Schnorchelausflug. 89 € P.P.-MEISSEN: HOTEL AM ELBUFER MIT BURGBLICK

2 Nächte inklusive Frühstück im Restaurant mit Wintergarten. Blick auf den Dom und die 1471 errichtete Albrechtsburg, das älteste Schlossgebäude Deutschlands. 149 € P.P.-3 TAGE SCHWARZWALD MIT 6-GANG-MENÜS, -57%

Sehr gutfür Wanderungen oder Radtouren. Direkt vor dem Hotel starten viele Wege, etwa der Baiersbronner Seensteigmit Wasserfällen und eiszeitlichen Karseen. Im Preis inklusive: E-Bike-Verleih und Halbpension. AB 309 € P.P.-ROM, 4 TAGE, MIT FLUG, PANORAMABLICK

Cappuccino und Cornetto mit Aussicht: Das Frühstücksrestaurant und die Dachterrasse des 4-Sterne-Hotels bieten Blick auf den Petersdom. 20 Gehminuten zur Spanischen Treppe und zum Trevi-Brunnen. Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com Wer sind wir? Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten. ###

Travelzoo

Unter den Linden 40

10117 Berlin



Pressekontakt:

Natalia Cwierz - Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com



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Emittent/Herausgeber: Travelzoo (Europe) Limited (Germany Branch)

Schlagwort(e): Reisen



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