

EQS-Media / 15.07.2026 / 10:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Personalie: REPLOID Group AG bestellt Keith Driver zum Head of Business Development für Nordamerika

Wels, 15. Juli 2026 - Die REPLOID Group AG ("REPLOID") verfolgt einen dynamischen Wachstumskurs und hat neben ihren europäischen Kernmärkten sowie weiteren internationalen Regionen Nordamerika als einen zentralen Wachstumsmarkt identifiziert. Zur Unterstützung der regionalen Expansion verstärkt Keith Driver das International Sales & Business Development Team als Head of Business Development, North America. Er zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der nordamerikanischen Insektenwirtschaft, unter anderem als ehemaliger Project Director von Ty-Pro LLC, als Vorstandsmitglied der NACIA (North American Coalition for Insect Agriculture), als Gründer des Frass Institute sowie als ehemaliger CEO der Enterra Corporation. Darüber hinaus hat er sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als führende Persönlichkeit in den Bereichen Landwirtschaft, Kohlenstoffmanagement und strategische Entwicklung in Nordamerika etabliert. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Projektumsetzung und Kommerzialisierung von Technologien sowie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Im Laufe seiner Karriere hat er zudem umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmertum, Forschung, Business Development und Finanzierung in unterschiedlichen Sektoren aufgebaut. Keith Driver hält einen Master of Science in Environmental Engineering von der University of Guelph (Ontario, Kanada) sowie einen Master of Business Administration von der University of Calgary (Kanada). Darüber hinaus ist er als Adjunct Professor in den Fachbereichen Entomologie und Ingenieurwesen an der University of Arkansas tätig. Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: "Wir freuen uns, die Erfahrung und das Netzwerk von Keith Driver im Zuge unserer Expansion in den nordamerikanischen Markt zu nutzen. Wie auch in anderen Regionen gewinnen dort die Behandlung von Lebensmittelabfällen sowie die Produktion von Insektenprotein, hochwertigen Fetten und organischen Düngemitteln zunehmend an Bedeutung. Das bildet eine starke Grundlage für den Ausbau unseres Geschäfts in dieser Region." Keith Driver, REPLOIDs Head of Business Development, North America: "Ich freue mich darauf, die Expansion von REPLOID in Nordamerika zu unterstützen. Das Unternehmen ist mit seinem innovativen und skalierbaren Ansatz zur nachhaltigen Verwertung von Lebensmittelabfällen hervorragend positioniert, um bedeutende Marktchancen zu erschließen." Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen



15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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