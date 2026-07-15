Bern - Die Vernehmlassung zu der vom Bundesrat geplanten Verschärfung der Lex Koller endet am Mittwoch - die Reaktionen darauf könnten gegenteiliger nicht sein. Während die linken und rechten Pol-Parteien das Ende eines Missstandes sehen, befürchten wirtschaftsnahe Parteien und Verbände gravierende Nachteile. Mit der Verschärfung will der Bundesrat auf die angespannte Lage am Wohnungsmarkt reagieren. Personen im Ausland sollen deshalb künftig keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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