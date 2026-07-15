Appenzell - Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) hat im ersten Halbjahr 2026 das schwierigere Zinsumfeld zu spüren bekommen und etwas weniger Gewinn erzielt als im Vorjahr. Im Hypothekarmarkt legte die Innerrhoder Bank weiter zu. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung ging in den ersten sechs Monaten des Jahres um 3,0 Prozent auf 12,3 Millionen Franken zurück, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich erzielte die APPKB ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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