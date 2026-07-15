Die Microsoft-Aktie notiert ganze 30% unter ihrem Vorjahreshoch und spiegelt derzeit zahlreiche Sorgen der Anleger wider. Gerade diese skeptische Stimmung eröffnet jedoch Chancen, denn die Bewertung erscheint im Verhältnis zu den langfristigen Wachstumsaussichten zunehmend attraktiv. Mehrere Unsicherheiten belasten die Stimmung Microsoft gilt weiterhin als eines der profitabelsten und am besten abgesicherten Softwareunternehmen der Welt. Dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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