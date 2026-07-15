Die sogenannte Entra-ID ist in vielen Unternehmen Pflicht. Künftig sind dort moderne Passkeys der Standard, Anmeldeformen wie SMS oder Sprachanrufe streicht Microsoft. Microsoft stellt die Anmeldung im Rahmen seines Entra-ID-Systems, das viele Firmen für die Anmeldung bei Diensten wie Teams oder anderen Microsoft-365-Services nutzen, um. Ab dem 1. September 2026 werden Passkeys zur Standard-Authentifizierungsmethode, teilte der Konzern mit. Nutzer:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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