Die Aktie von Delivery Hero zeigte sich zuletzt in einer blendenden Verfassung. Nicht nur, dass die Anteilsscheine allein am Mittwoch dieser Woche um +5% zugelegt haben. Seit den Zwischentiefs von 15,45 € per Ende März hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Der Grund ist einfach erklärt: Es gibt Gerüchte, dass Uber Technologies den Betreiber von Online-Bestell- und Lieferplattformen kurzerhand übernehmen könnte. Geht es jetzt womöglich ganz schnell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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