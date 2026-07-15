Der Chipausrüster ASML hat mit seinen Quartalszahlen und dem angehobenen Ausblick für 2026 die Erwartungen vieler Analysten klar übertroffen. Kurz nach Handelsbeginn schoss die ASML-Aktie in Amsterdam auf bis zu 1.678 € nach oben, zuletzt stand sie mit einem Plus von 5,7 Prozent bei 1.644,40 € als Spitzenreiter im EuroStoxx 50. Starkes Quartal, mutige Prognose Im zweiten Quartal steigerte ASML seinen Umsatz auf gut 9,3 Mrd. €, nach knapp 8,8 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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