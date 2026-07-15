Bei Drägerwerk läuft das Geschäft weiter sehr gut. Dies zeigen die Geschäftszahlen für das zweite Quartal, die der Konzern am gestrigen Dienstag vorab veröffentlicht hat. Dabei konnte die Gesellschaft sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis klar steigern. Zudem erhöhte das Management die Jahresprognose für die operative Marge leicht. Die Vorzugsaktie profitiert auch am heutigen Mittwoch. So konnte die Drägerwerk-Vorzugsaktie (555063) wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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