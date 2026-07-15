Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) hat wissenschaftlichen Studien die Auswirkungen von Solarparks auf Fledermäuse ausgewertet und stellt Handlungsempfehlungen vor, die man aus den Untersuchungsergebnissen ableiten kann. In den letzten Jahren haben Forscher:innen in ersten wissenschaftlichen Studien die Auswirkungen von Solarparks auf Fledermäuse untersucht und mögliche Konsequenzen für die Planung aufgezeigt. Das KNE stellt vier begutachtete Studien aus England, Ungarn und Frankreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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