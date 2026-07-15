© Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpaDie Lage im Nahen Osten treibt die Ölpreise, doch Shell und BP schlagen unterschiedliche Wege ein. Ein Blick auf die frischen Kursziele zeigt, wer bei Analysten gerade die Nase vorn hat.Die Spannungen rund um die Straße von Hormus zeigen Wirkung. Der Ölpreis hält sich auch am Mittwoch über 85 US-Dollar. Europas Ölriesen Shell und BP legen für das zweite Quartal überraschend robuste Zahlen vor, trotz sinkender Fördermengen im Nahen Osten. Während HSBC bei Shell dennoch das Kursziel senkt, traut Berenberg der BP-Aktie mehr zu. Shell soll laut HSBC-Analystin Kim Fustier im zweiten Quartal das beste Ergebnis seit Anfang 2023 einfahren, rund 8,6 Milliarden US-Dollar und damit gut ein Drittel …
Enthaltene Werte: GB0007980591,GB00BP6MXD84Den vollständigen Artikel lesen
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