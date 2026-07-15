Agri-PV-Spezialist Ylektra plant ein Agri-Photovoltaik-Projekt in der zu Wörrstadt gehörenden Ortsgemeinde Armsheim. Nun hat der Ortsgemeinderat den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die 50 Megawatt starke Agri-PV-Anlage beschlossen. In der Ortsgemeinde Armsheim ist ein Agri-Photovoltaik-Projekt westlich der Autobahn A 61 geplant. Das Vorhaben der Ylektra GmbH, die auf Agri-PV mit Batteriespeicher spezialisiert ist, sieht die Errichtung einer Agri-PV-Anlage mit einer Leistung von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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