Thredd, die AI-first-Plattform für die Abwicklung von Kartenzahlungen, gab heute bekannt, dass sie dem Visa Agentic Ready-Programm beigetreten ist. Damit können Kartenaussteller in ganz Europa an von Vermittlern initiierten Zahlungen teilnehmen, ohne ihre Zahlungsinfrastruktur neu aufbauen zu müssen. Die Verbraucherzahlungsplattform Zilch wird zu den ersten Emittenten auf der Plattform gehören, die ihren Karteninhabern von Agenten initiierte Zahlungen ermöglichen.

Als Zahlungsabwickler und Wegbereiter ist Thredd auf der Vertrauensebene des Zahlungsökosystems angesiedelt. Durch die Teilnahme an dem Programm ist Thredd bereit, Visa und dessen Kunden auf dem Weg in den "Agentic Commerce" zu unterstützen.

Der "Agentic Commerce" führt eine neue Art von Zahlungsinitiator ein: einen KI-Agenten, der im Namen eines Karteninhabers handelt. Die Kernprinzipien des Zahlungsverkehrs bleiben dabei unverändert. Die Zustimmung des Karteninhabers, die Genehmigung durch den Emittenten, die Authentifizierung sowie die Betrugsüberwachung gelten weiterhin. Was sich ändert, ist die Art und Weise, wie Vertrauen zum Zeitpunkt der Transaktion durch einen Agenten hergestellt und sichergestellt wird.

Nehmen wir einen Zilch-Kunden als Beispiel: Ein Karteninhaber könnte einen KI-Agenten bitten, ein Produkt innerhalb eines festgelegten Budgets zu finden. Der Agent gibt eine Empfehlung zurück, und mit einer einzigen Bestätigung weist der Karteninhaber ihn an, den Kauf mit seiner Zilch-Karte abzuschließen. Ein "Visa Payment Passkey" bestätigt die Absicht des Karteninhabers durch biometrische Authentifizierung, und der Mitarbeiter leitet den Kauf beim Händler im Namen des Karteninhabers ein.

"Der agentenbasierte Handel stellt einen grundlegenden Wandel in der Funktionsweise von Zahlungen dar, und es ist von entscheidender Bedeutung, die Infrastruktur von Anfang an richtig zu gestalten", sagte Philip Belamant, CEO von Zilch. "Durch die Partnerschaft mit Thredd und die Teilnahme am 'Agentic Ready'-Programm von Visa stellen wir sicher, dass während KI-Agenten zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Einkaufs- und Ausgabeverhaltens unserer Kunden werden das Vertrauen, die Sicherheit und die Kontrolle, die das Zilch-Erlebnis ausmachen, weiterhin gewahrt bleiben. Letztendlich geht es darum, den Kunden mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu geben, nicht weniger, und genau das steht im Mittelpunkt aller Entwicklungen bei Zilch."

Bereitstellung eines Agentennetzwerks auf Basis der bestehenden Infrastruktur

Der Ansatz von Thredd baut auf den Funktionen auf, auf die Emittenten bereits setzen, anstatt von ihnen zu verlangen, ganz von vorne anzufangen. Die Grundlage für die Netzwerkbereitstellung vom ersten Tag an ist bereits heute vorhanden:

Tokenisierung Schema-Tokenisierung über den Visa Token Service (VTS), sodass ein Agent stets nur ein Token sieht, niemals jedoch die zugrunde liegenden Zugangsdaten

Schema-Tokenisierung über den Visa Token Service (VTS), sodass ein Agent stets nur ein Token sieht, niemals jedoch die zugrunde liegenden Zugangsdaten Gerätezuordnung: Token mit vertrauenswürdigen Geräten verknüpfen

Token mit vertrauenswürdigen Geräten verknüpfen Visa Payment Passkeys: Sichere biometrische Authentifizierung, die es einem Karteninhaber ermöglicht, eine in seinem Namen durchgeführte Transaktion zu autorisieren

Auf dieser Grundlage entwickelt Thredd agentenspezifische Funktionen, die erkennen, inwiefern sich agentenbasierte Transaktionen von menschlichen unterscheiden:

Tokenisierung von Agenten: Spezielle Token, die auf Agenten zugeschnitten sind und über die Berechtigungen und Kontrollmechanismen verfügen, die für eine Agententransaktion erforderlich sind

Spezielle Token, die auf Agenten zugeschnitten sind und über die Berechtigungen und Kontrollmechanismen verfügen, die für eine Agententransaktion erforderlich sind Überwachung von Betrugsfällen durch Agenten Transaktionsregeln, die auf das Verhalten von Agenten zugeschnitten sind und Muster berücksichtigen, für deren Erkennung herkömmliche Modelle nicht ausgelegt waren, wie beispielsweise Abweichungen bei der Ausführung und ungewöhnliche Geschwindigkeiten

Dies baut direkt auf den bestehenden Tokenisierungsfunktionen von Thredd und dessen Lösung zur Überwachung betrügerischer Transaktionen auf, die beide bereits plattformweit in großem Umfang zum Einsatz kommen.

Ein Weg zur Marktreife für jeden Aussteller

Durch die Aktivierung der Thredd-Dienste können Emittenten schnell für die Nutzung von Agenten gerüstet sein, ohne ihre Zahlungsinfrastruktur neu aufbauen zu müssen.

"Jeder bedeutende Wandel im Zahlungsverkehr erfordert eine vertrauenswürdige Ebene, die die Komplexität des Ökosystems in skalierbare Fähigkeiten umwandeln kann. Beim Agentic Commerce verhält es sich nicht anders. Da KI-Agenten zu neuen Akteuren im Zahlungsverkehr werden, benötigen Emittenten eine Möglichkeit, Innovationen zu nutzen, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit, der Kontrolle durch den Kunden oder der Markteinführungsgeschwindigkeit zu machen", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd "Durch unsere Teilnahme am 'Visa Agentic Ready'-Programm schlägt Thredd diese Brücke und ermöglicht es Emittenten in ganz Europa, über die Plattform, der sie bereits vertrauen, für die Agentenfunktion bereit zu sein. Gemeinsam mit Visa tragen wir dazu bei, zu definieren, wie diese neue Ära des Handels sicher, geschützt und im besten Interesse der Karteninhaber ausgebaut werden kann."

Thredd freut sich darauf, Visa, Zilch und Kartenaussteller in ganz Europa bei ihrem Einstieg in den Bereich des agentischen Handels zu unterstützen.

Über Zilch

Zilch ist eine intelligente Zahlungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Kunden Zeit und Geld zu sparen. Unsere All-in-One-Lösung fungiert als intelligentere Alternative zu herkömmlichen Karten und kombiniert Debit-, Kredit- und Ratenzahlungen, den vorzeitigen Zugriff auf das Gehalt, den Aufbau von Bonität, Sonderangebote und Prämien, um den Cashflow zu optimieren und den Wert jedes ausgegebenen Pfunds zu maximieren. Über 6 Millionen Kunden haben bereits mehr als 750 Millionen Pfund an Gebühren und Zinsen eingespart. Zilch wurde 2019 gegründet und generiert jährlich mehr als 2,5 Milliarden Pfund für seine Partnerhändler. Erfahren Sie mehr unter www.zilch.com.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-gestützte und cloudbasierte Plattform für die Abwicklung von Emissionsgeschäften, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform stellt Thredd Debit-, Kredit-, Digital-Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Embedded-Finance-Anbieter in mehr als 50 Ländern bereit und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokalem Fachwissen und in jede Ebene der Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in den Bereichen Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Ausfallsicherheit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.ai

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